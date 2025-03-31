фото: ГСЧС

ДТП произошло в ночь на 31 марта в Самарском районе Днепра

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На улице Гаванской водитель легковушки "ВАЗ 2170" не справился с управлением и врезался в отбойник. Водителя зажало в поврежденном авто.

Спасатели деблокировали травмированного 30-летнего мужчину и передали медикам. Пострадавшего госпитализировали.

Напомним, 26 марта в Николаевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек. В результате ДТП два человека погибли, еще трое – травмированы.