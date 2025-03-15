Фото: Госпогранслужба

На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу и бежать в Румынию. Однако он заблудился и вызвал помощь

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

На Закарпатье спасли заблудившегося мужчину. 33-летний житель Сумской области пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Однако через два дня "путешествия", он сдался и вызвал помощь.

Мужчину нашли и доставили в больницу. Медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение.

"В очередной раз предупреждаем попытки незаконного пересечения границы! Горная местность особенно опасна в зимне-весенний период. Сейчас, в связи с потеплением и проливными дождями, в высокогорье резко возросла угроза схода лавин. Нарушение закона может стоить жизни", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в пункте пропуска на Львовщине задержан 23-летний киевлянин, который хотел обойти пограничную границу в спальном мешке в кабине грузовика. Однако пограничники сразу заметили его, когда он вышел из машины. Оказалось, что за эту "попытку путешествия" мужчина должен был заплатить 5 000 долларов водителю.