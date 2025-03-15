15:55  14 марта
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
15 марта 2025, 15:35

Хотел в Румынию, но заблудился: на Закарпатье спасли "горе-беглеца"

15 марта 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
Фото: Госпогранслужба
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье мужчина пытался пересечь границу и бежать в Румынию. Однако он заблудился и вызвал помощь

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины, передает RegioNews.

На Закарпатье спасли заблудившегося мужчину. 33-летний житель Сумской области пытался незаконно пересечь границу с Румынией. Однако через два дня "путешествия", он сдался и вызвал помощь.

Мужчину нашли и доставили в больницу. Медики диагностировали у него всеобщее переохлаждение.

"В очередной раз предупреждаем попытки незаконного пересечения границы! Горная местность особенно опасна в зимне-весенний период. Сейчас, в связи с потеплением и проливными дождями, в высокогорье резко возросла угроза схода лавин. Нарушение закона может стоить жизни", - говорят пограничники.

Напомним, ранее в пункте пропуска на Львовщине задержан 23-летний киевлянин, который хотел обойти пограничную границу в спальном мешке в кабине грузовика. Однако пограничники сразу заметили его, когда он вышел из машины. Оказалось, что за эту "попытку путешествия" мужчина должен был заплатить 5 000 долларов водителю.

пограничники
В Ровно задержали организатора канала переправки мужчин в страны ЕС
14 марта 2025, 06:10
В Одесской области четверо мужчин на надувной лодке пытались добраться до Румынии
14 марта 2025, 00:41
В Житомирской области пограничники задержали злоумышленника, который помогал мужчинам призывного возраста бежать за границу
12 марта 2025, 10:15
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Звание народного артиста пенсию не увеличивает: Павел Зибров честно рассказал, сколько получает от государства
15 марта 2025, 18:00
Сколько украинцев не хочет выборов во время войны - опрос
15 марта 2025, 17:35
ДТП в Киевской области: иномарка врезалась в ЗАЗ, есть пострадавший
15 марта 2025, 17:15
Обижала и била: в Киеве судили женщину за домашнее насилие над мужем
15 марта 2025, 16:45
Очень хочется мира: издание Times высмеяло Путина, показав карикатуру с диктатором в кровавой ванне
15 марта 2025, 16:00
В Харьковской области россияне дважды атаковали спасателей
15 марта 2025, 14:50
Вопросы оккупированных РФ украинских территорий будут поднимать на переговорах - Дуда
15 марта 2025, 14:25
РФ хочет "ударить" по Сумщине - Зеленский
15 марта 2025, 13:45
Россияне атаковали Одесскую область дронами: есть пострадавшие
15 марта 2025, 13:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »