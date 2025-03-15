Фото: Держприкордонслужба

На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон і втекти до Румунії. Проте він заблукав і викликав допомогу

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

На Закарпатті врятували чоловіка, який заблукав. 33-річний житель Сумської області намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Проте через два дні "мандрівки", він здався і викликав допомогу.

Чоловіка знайшли та доставили до лікарні. Медики діагностували в нього загальне переохолодження.

"Вкотре застерігаємо від спроб незаконного перетину кордону! Гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період. Зараз, у зв’язку з потеплінням і проливними дощами, у високогір’ї різко зросла загроза сходження лавин. Порушення закону може коштувати життя", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску на Львівщині затримали 23-річного киянина, який хотів обійти прикордонний кордон у спальному мішку в кабіні вантажівки. Однак прикордонники одразу помітили його, коли він вийшов з авто. Виявилось, що за цю "спробу мандрівки" чоловік мав заплатити 5 000 доларів водієві.