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15 березня 2025, 15:35

Хотів до Румунії, але заблукав: на Закарпатті врятували "горе-втікача"

15 березня 2025, 15:35
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Фото: Держприкордонслужба
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На Закарпатті чоловік намагався перетнути кордон і втекти до Румунії. Проте він заблукав і викликав допомогу

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

На Закарпатті врятували чоловіка, який заблукав. 33-річний житель Сумської області намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Проте через два дні "мандрівки", він здався і викликав допомогу.

Чоловіка знайшли та доставили до лікарні. Медики діагностували в нього загальне переохолодження.

"Вкотре застерігаємо від спроб незаконного перетину кордону! Гірська місцевість особливо небезпечна в зимово-весняний період. Зараз, у зв’язку з потеплінням і проливними дощами, у високогір’ї різко зросла загроза сходження лавин. Порушення закону може коштувати життя", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у пункті пропуску на Львівщині затримали 23-річного киянина, який хотів обійти прикордонний кордон у спальному мішку в кабіні вантажівки. Однак прикордонники одразу помітили його, коли він вийшов з авто. Виявилось, що за цю "спробу мандрівки" чоловік мав заплатити 5 000 доларів водієві.

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