В Житомирской области пограничники задержали злоумышленника, который помогал мужчинам призывного возраста бежать за границу

фото: ГПСУ

Пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов и полицейские ГУНП в Житомирской области задержали мужчину, который пытался доставить в приграничье мужчин призывного возраста с последующей их переправкой в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Задержанным оказался 24-летний житель Винницы, который по предварительному сговору должен был доставить троих мужчин из Киева в приграничье, обходя на пути контрольные посты. Стоимость такого "путешествия" не сообщается.

Сейчас мужчина задержан. У него изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

На "пассажиров" составлены протоколы за нарушение пограничного законодательства – попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пограничного режима.

Напомним, в Житомирской области во время тушения камыша нашли тело человека.