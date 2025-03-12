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12 марта 2025, 10:15

В Житомирской области пограничники задержали злоумышленника, который помогал мужчинам призывного возраста бежать за границу

12 марта 2025, 10:15
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фото: ГПСУ
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Пограничный отряд имени Сечевых Стрельцов и полицейские ГУНП в Житомирской области задержали мужчину, который пытался доставить в приграничье мужчин призывного возраста с последующей их переправкой в страны ЕС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

Задержанным оказался 24-летний житель Винницы, который по предварительному сговору должен был доставить троих мужчин из Киева в приграничье, обходя на пути контрольные посты. Стоимость такого "путешествия" не сообщается.

Сейчас мужчина задержан. У него изъяты денежные средства, мобильный телефон и автомобиль. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.

На "пассажиров" составлены протоколы за нарушение пограничного законодательства – попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пограничного режима.

Напомним, в Житомирской области во время тушения камыша нашли тело человека.

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