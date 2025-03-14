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14 марта 2025, 00:41

В Одесской области четверо мужчин на надувной лодке пытались добраться до Румынии

14 марта 2025, 00:41
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фото: ГПСУ
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Правоохранители задержали 47-летнего жителя Одессы, организовавшего нелегальное "путешествие" в Румынию для четырех мужчин призывного возраста

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Четверо жителей Одесщины нашли своего "туроператора" через знакомых. Чтобы завоевать доверие клиентов, делец выдавал себя за одного из сотрудников правоохранительных органов и заверил их, что у него есть надежные каналы для незаконного выезда за границу морем.

За 3400 долларов с каждого делец обещал переправку лодкой с запасом горючего, GPS и поддельными документами. Гарантировал полный сервис и безопасный маршрут, но план провалился – четырех "туристов" задержали в нескольких милях от берега.

Во время обысков дома и авто фигуранта правоохранители нашли деньги и другие доказательства нелегальной схемы.

Организатору турне объявили подозрение. Его заключили под стражу с правом внесения залога.

Мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину, привлекли к админответственности.

Напомним, ранее на Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста.

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