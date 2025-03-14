фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Четверо жителей Одесщины нашли своего "туроператора" через знакомых. Чтобы завоевать доверие клиентов, делец выдавал себя за одного из сотрудников правоохранительных органов и заверил их, что у него есть надежные каналы для незаконного выезда за границу морем.

За 3400 долларов с каждого делец обещал переправку лодкой с запасом горючего, GPS и поддельными документами. Гарантировал полный сервис и безопасный маршрут, но план провалился – четырех "туристов" задержали в нескольких милях от берега.

Во время обысков дома и авто фигуранта правоохранители нашли деньги и другие доказательства нелегальной схемы.

Организатору турне объявили подозрение. Его заключили под стражу с правом внесения залога.

Мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину, привлекли к админответственности.

Напомним, ранее на Закарпатье правоохранители разоблачили группировку, которая специализировалась на переправке через границу мужчин призывного возраста.