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14 марта 2025, 05:40

В Ровно задержали организатора канала переправки мужчин в страны ЕС

14 марта 2025, 05:40
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фото: ГПСУ
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В Ровно правоохранители разоблачили 34-летнего горожанина, который организовал канал незаконного выезда граждан за пределы Украины. Злоумышленник помогал мужчинам призывного возраста нелегально пересекать государственную границу за 9,5 тысячи долларов

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Следствие выяснило, что фигурант находил желающих покинуть Украину, а после получения средств разрабатывал для них маршруты, позволявшие избежать официальных пунктов пропуска.

Одним из таких случаев стала перевозка двух мужчин из Киева в Ровно, где они временно проживали в одной из местных гостиниц. Перед отправкой в границу организатор предоставил им детальный инструктаж по дальнейшим действиям.

В ходе реализации схемы мужчину задержали сотрудники пограничной службы и СБУ. В ходе спецоперации у злоумышленника изъяли более 18,5 тысячи долларов, которые были получены за организацию нелегального выезда. Также у фигуранта изъяли автомобиль и другие вещественные доказательства.

Злоумышленнику уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к этой преступной схеме.

Напомним, в Житомирской области пограничники задержали злоумышленника, который помогал мужчинам призывного возраста бежать за границу.

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