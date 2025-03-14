фото: ГПСУ

В пункте пропуска во Львовской области киевлянин пытался обойти пограничный контроль, спрятавшись в спальном мешке в кабине грузовика

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

План был такой: 23-летний парень должен был покинуть грузовик перед прохождением проверки и вернуться после его завершения, оставшись "невидимым" для контроля. Однако замысел не сработал – пограничники сразу заметили парня после того, как он вышел из авто.

За эту авантюру киевлянин договорился заплатить водителю грузовика 5000 долларов после успешного пересечения границы. По его словам, организовать такую схему помогли личные связи его отца.

На "путешественника" составили админматериалы. Относительно водителя направили сообщение в Нацполицию, ему уже объявили подозрение.

Напомним, ранее на Буковине пограничники задержали "военного", пытавшегося уехать за границу по фальшивым документам.