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11 февраля 2025, 18:23

Суд вынес приговор жителю Волыни, который за деньги регистрировал на мужчин чужих детей

11 февраля 2025, 18:23
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фото: полиция
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За неоднократную организацию незаконной переправки мужчин через границу суд наказал 33-летнего жителя Волынской области лишением свободы на семь лет и семь месяцев

Об этом сообщили в прокуратуре Волыни, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина вместе с сообщником за 1500 долларов США регистрировал на военнообязанных чужих детей. Таким образом мужчины становились "многодетными" и могли пересечь границу.

По этой схеме, как отмечают в прокуратуре, в страны ЕС выехали четверо мужчин. Беглецы согласились быть вписанными в свидетельства о рождении одного, двух или трех чужих детей.

Как отметили в полиции Волыни, подельник осужденного, 55-летний житель Луцкой общины, сейчас находится в розыске.

Напомним, ранее на Волыни пограничники задержали двух мужчин, которые собирались скрыться за границу.

Также недавно в пункте пропуска на Волыни пограничники обнаружили международный рейсовый автобус, перевозивший мужчин в специально оборудованных тайниках.

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