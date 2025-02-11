Суд вынес приговор жителю Волыни, который за деньги регистрировал на мужчин чужих детей
За неоднократную организацию незаконной переправки мужчин через границу суд наказал 33-летнего жителя Волынской области лишением свободы на семь лет и семь месяцев
Об этом сообщили в прокуратуре Волыни, передает RegioNews.
По данным следствия, мужчина вместе с сообщником за 1500 долларов США регистрировал на военнообязанных чужих детей. Таким образом мужчины становились "многодетными" и могли пересечь границу.
По этой схеме, как отмечают в прокуратуре, в страны ЕС выехали четверо мужчин. Беглецы согласились быть вписанными в свидетельства о рождении одного, двух или трех чужих детей.
Как отметили в полиции Волыни, подельник осужденного, 55-летний житель Луцкой общины, сейчас находится в розыске.
Напомним, ранее на Волыни пограничники задержали двух мужчин, которые собирались скрыться за границу.
Также недавно в пункте пропуска на Волыни пограничники обнаружили международный рейсовый автобус, перевозивший мужчин в специально оборудованных тайниках.