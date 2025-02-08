Фото: Нацполиция

Трое жителей Мукачевщины устроили бизнес. Они брали с военнообязанных граждан деньги за помощь в пересечении границы

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили троих человек. Это жители Мукачевщины в возрасте 23, 29 и 32 года. Они организовали такую схему: искали надежных клиентов среди военнообязанных граждан, прятали их в одном из отсеков грузовика, которым в дальнейшем один из фигурантов пересекал границу в контрольно-пропускном пункте со Словакией.

За такое "путешествие" уклонисты платили 14 тысяч долларов США. Первую часть суммы нужно было платить сразу, а остальную – после пересечения границы.

Правоохранители задержали двух подозреваемых на дороге в Ужгород. Это произошло сразу после того, как они пересадили дежурного клиента в грузовое транспортное средство. Третьего подозреваемого задержали уже при попытке пересечь границу.

"Пока троим участникам схемы следственные полиции, при процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. За совершенное им грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества", сообщили правоохранители.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили полицейского, который взял взятку за то, чтобы удалить мужчину из базы розыска ТЦК. Речь идет о сумме 1500 долларов.

Также сообщалось, что разоблачили двух жителей Черкасс, которые продавали фейковые справки для военнообязанных , чтобы те могли получить статус "непригодных к военной службе". За фальшивые диагнозы злоумышленниками платили от 8 тысяч долларов.