Фото: прокуратура

Стало известно, что двое жителей Черкасс продавали фейковые справки военнообязанным. Свои услуги они оценивали от 8 тысяч долларов.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили двух жителей Черкасс. Известно, что они предлагали мужчинам призывного возраста получение фейковых справок о болезнях, чтобы получить статус "непригодных к военной службе". Свои услуги злоумышленники оценили в сумме от 8 тысяч долларов США.

Организатором схемы оказался бывший работник больницы. Ранее он уже получал подозрение за помощь уклонистам. Злоумышленников задержали "на горячем", когда они получали часть взятки.

"Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок от двух до пяти лет", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Черкасской области разоблачили группы в социальных сетях, где писали о расположении ТЦК. Таким образом, гражданам помогали избегать общения с представителями ТЦК. Правоохранители разоблачили администраторов и закрыли эти каналы в мессенджерах. Интересно, что задержанные понимали, что они нарушали закон, ведь сообщения о размещении ТЦК они публиковали, а затем удаляли.