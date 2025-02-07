Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Задержан 25-летний житель села Собатин. Правоохранители разоблачили его как раз в момент, когда он получал деньги за "товар". Оказалось, что мужчина продавал наркотики.

По данным полиции, 25-летний местный житель торговал метамфетамином. Теперь его поместили в СИЗО и сообщили ему о подозрении. "Продавцу" запрещенных веществ грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали супругов, которые выращивали каннабис . Для этого мужчина и женщина оборудовали подвал в своем доме. Они высушивали растения и продавали "дозы" жителям разных областей через почту. Теперь обоим грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.