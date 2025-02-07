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"На гарячому" правоохоронці затримали чоловіка, який торгував наркотиками. Виявилося, що це 25-річний житель села Собатин

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Затримали 25-річного жителя села Собатин. Правоохоронці викрили його якраз в момент, коли він отримував гроші за "товар". Виявилося, що чоловік продавав наркотики.

За даними поліції, 25-річний місцевий житель торгував метамфетаміном. Тепер його помістили в СІЗО, та повідомили йому про підозру. "Продавцю" заборонених речовин загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Житомирщині затримали подружжя, яке вирощувало канабіс. Для цього чоловік і жінка обладнали підвал у своєму будинку. Вони висушували рослини та продавали "дози" жителям різних областей через пошту. Тепер обом загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.