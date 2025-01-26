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В Мукачевском районе Закарпатской области правоохранители задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве 17-летнего парня

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области, передает RegioNews.

Преступление было совершено 26 января. В больницу доставили 17-летнего жителя села Нелипино. У парня было ножевое ранение в область сердца.

Полицейские выяснили, что ужин погиб в гостях у односельчанина Во время совместного распития алкоголя между ними возник конфликт. Хозяин дома схватил со стола кухонный нож и ударил парня в грудь.

Мужчину разыскали и задержали. В настоящее время он находится под стражей в изоляторе временного содержания.

За умышленное убийство Закарпатье будет грозить до 15 лет заключения.

Напомним, ранее в Киевской области мужчина убил пенсионерку, потому что она не угостила его алкоголем.