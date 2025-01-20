В Карпатах погиб турист из Запорожья

На Закарпатье житель Запорожья заблудился в горах. На следующий день спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Закарпатской области, передает RegioNews .

По информации ведомства, 17 января житель Запорожья, находясь в горах, в районе села Богдан, потерял ориентир и заблудился. Сообщение спасателям поступило в 15:40.

На поиски пропавшего мужчины были направлены сотрудники горного поисково-спасательного отделения села Выдричка Раховского района и пограничники Мукачевского отряда. В 22:40 поисковые работы были приостановлены из-за ухудшения погодных условий (сильный туман, видимость 5-10 м, опасность схождения снежных лавин, сильные снеговые осадки).

На следующий день поиски продолжились, к ним были привлечены специалисты и техника Раховской горной поисково-спасательной группы. В 15:30 в лесном домике вблизи горной долины Магура найдено тело пропавшего мужчины без признаков жизни. Тело транспортировали в село Выдричка и передали медикам.

Напомним, 13 января в Закарпатье заблудился 21-летний лыжник из Одесской области.

Перед этим на Львовщине чрезвычайники спасли туристок с собаками, застрявшими в горах из-за сильного снегопада .