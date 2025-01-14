На Львовщине спасли туристов с собаками, застрявшими в горах из-за снегопада
Инцидент произошел на днях в Стрыйском районе. Путешественниц вместе с четырехлапыми любимцами успешно вернули в цивилизацию
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.
Оказалось, что две женщины с собаками во время зимнего похода на гору Парашка не смогли добраться до подножия из-за сильного снегопада. Заблаговременная регистрация маршрута у горных спасателей позволила быстро найти туристок.
"Спасатели помогли женщинам и их четырехлапым спутникам безопасно добраться до подножия горы", – говорится в сообщении.
Напомним, в Прикарпатье спасатели помогли туристу, который травмировался в горах.
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