На Львовщине спасли туристов с собаками, застрявшими в горах из-за снегопада

фото: ГСЧС Украины во Львовской области

Инцидент произошел на днях в Стрыйском районе. Путешественниц вместе с четырехлапыми любимцами успешно вернули в цивилизацию

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины во Львовской области, передает RegioNews.

Оказалось, что две женщины с собаками во время зимнего похода на гору Парашка не смогли добраться до подножия из-за сильного снегопада. Заблаговременная регистрация маршрута у горных спасателей позволила быстро найти туристок.

"Спасатели помогли женщинам и их четырехлапым спутникам безопасно добраться до подножия горы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Прикарпатье спасатели помогли туристу, который травмировался в горах.