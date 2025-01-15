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15 января 2025, 06:55

В горах на Закарпатье заблудился 21-летний лыжник из Одесской области

15 января 2025, 06:55
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фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
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Инцидент произошел в понедельник, 13 января, в районе горнолыжного комплекса Драгобрат на Раховщине. Спасатели разыскали потерявшего ориентир путешественника

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Известно, что 21-летний турист из Одесщины поднялся на гору Стиг подъемником "Вершина Карпат", после чего съехал не в ту сторону. Парень оказался в лесу. Это произошло еще в полдень, однако до самого вечера турист не терял надежды, что выберется из чащи самостоятельно.

"Получив звонок, специалисты горных поисково-спасательных отделений села Квасы и поселка Ясиня отправились на поиски лыжника. Поддерживая постоянную телефонную связь, спасатели нашли его на горной долине Крачуняска - за несколько часов парень "находил" около 4 километров", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники доставили путешественника в место временного проживания.

Напомним, во Львовской области чрезвычайники спасли туристок с собаками, застрявшими в горах из-за сильного снегопада.

Карпаты горы туристы Закарпатье ГСЧС спасение
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