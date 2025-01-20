В Карпатах загинув турист з Запоріжжя

На Закарпатті мешканець Запоріжжя заблукав в горах. Наступного дня рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Закарпатській області, передає RegioNews.

За інформацією відомства, 17 січня мешканець Запоріжжя, перебуваючи в горах, в районі села Богдан, втратив орієнтир та заблукав. Повідомлення до рятувальників поступило о 15:40.

На пошуки зниклого чоловіка були направлені співробітники гірського пошуково-рятувального відділення cела Видричка Рахівського району та прикордонники Мукачівського загону. О 22:40 пошукові роботи було призупинено через погіршення погодних умов (сильний туман, видимість 5-10 м, небезпека сходження снігових лавин, сильні снігові опади).

Наступного дня пошуки продовжилися, до них було залучено фахівців та техніку Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи. О 15:30 в лісовому будиночку поблизу полонини Магура знайдено тіло зниклого чоловіка без ознак життя. Тіло транспортували до села Видричка та передали медикам.

Нагадаємо, 13 січня на Закарпатті заблукав 21-річний лижник з Одеської області.

Перед цим на Львівщині надзвичайники врятували туристок із собаками, які застрягли в горах через сильний снігопад.