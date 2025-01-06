В горах на Закарпатье нашли тело погибшего туриста

фото: ГСЧС

Спасатели 5 января завершили поисковые работы в горах Раховского района, которые начались в субботу вечером

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В 20:00 4 января к спасателям обратился турист из Винницы, заблудившийся вблизи горы Стиг. После полуночи его нашли. 22-летний парень рассказал спасателям, что путешествовал вместе с другом, которого оставил в лесу у разожженного костра, ведь тот не мог ходить.

По указанным ориентирам мужчину не нашли. Утром турист скинул приблизительные координаты, и за ними уже спасатели обнаружили тело 33-летнего путешественника. Его транспортировали вниз и передали правоохранителям.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали переправителей через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.