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15 января 2025, 05:47

На Закарпатье у границы со Словакией задержали две группы беглецов

15 января 2025, 05:47
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фото: ГПСУ
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Пограничники задержали две группы мужчин, которые собирались незаконно пересечь украинско-словацкую границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует RegioNews.

В первом случае движение трех мужчин вблизи границы зафиксировала фотоловушка. Пограничники заметили, что один из них успел преодолеть заградительный забор, а остальные двое побежали обратно. Нарушителей догнали и задержали. Ими оказались жители Полтавской и Львовской областей.

Беглецов доставили в пограничное подразделение, где на них составили админпротоколы. Как оказалось, действиями мужчин дистанционно руководили организаторы переправки. Услуга перевозки из Ужгорода в конечную точку, от которой они должны были идти до границы еще 15 километров, и смс-указания стоили каждому из мужчин по 10 тысяч долларов.

Остальных троих беглецов оперативники задержали по упреждающей информации. Мужчины спланировали незаконное пересечение самостоятельно. Они тщательно готовились к "путешествию" и составили маршрут по онлайн-картам. Их остановили в нескольких сотнях метров от границы. Задержанные – жители Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. За попытку незаконного пересечения границы они получили админпротоколы, меру наказания будет решать суд.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники совместно со спасателями нашли трех "туристов", которые потеряли ориентировку и просили о помощи. Мужчины 7 дней бродили по заснеженному высокогорью в поисках границы.

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