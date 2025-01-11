фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Водитель и его пассажиры хотели незаконно пересечь приднестровский сегмент украинско-молдавской границы.

Как выяснилось, жители Львовской, Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей для реализации своего плана обратились к организатору – админу одного из телеграм-каналов. Тот сотрудничал с пособником – водителем, который должен был переправить всех пассажиров и остаться на территории соседней Молдовы.

За помощь в онлайн-навигации каждый "клиент" должен был заплатить организатору от 7 до 10 тысяч долларов на крипто-кошелек. Однако пограничники помешали намерениям беглецов.

За попытку незаконной переправки мужчин через границу в отношении водителя направлено сообщение в Нацполицию. В отношении 10 пассажиров составлены админпротоколы, дела направили в суд.

Напомним, ранее в Одесской области разоблачили правоохранителя, который за взятки переправлял уклонистов в Молдову.