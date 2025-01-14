фото: ГПСУ

В воскресенье, 12 января, на Закарпатье пограничники совместно со спасателями искали троих мужчин, которые потеряли ориентировку и просили о помощи

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Применив квадрокоптер, пограничникам удалось обнаружить замерзших и дезориентированных "туристов".

Мужчины имели признаки сильного переохлаждения. Их доставили в райбольницу Рахова.

Одному из мужчин врачи диагностировали поверхностное обморожение участка голеностопного сустава и стопы. На момент обследования температура тела мужчины составила 33,8.

По словам спасенных мужчин, все они собирались незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Для воплощения экстремального замысла "путешественники" – двое жителей Киевской области и один житель Донецкой области, еще 5 января отправились в горы по самостоятельно составленному маршруту. Несмотря на неплохую подготовку к преодолению высокогорья, им все же пришлось просить спасателей о помощи.

Относительно правонарушителей составили админпротоколы, вскоре оценку их действий будет давать суд.

Напомним, ранее на Буковине в 100 метрах от границы задержали мужчин, попавших в фотоловушку.