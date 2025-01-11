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За сутки правоохранители ликвидировали почти 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Среди подозреваемых – руководители медицинских учреждений разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК, ВВК, а также гражданские. Они организовывали схемы для военнообязанных, позволявшие нелегально пересекать границу. Например, выдавали фиктивные справки ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, готовили поддельные документы для выезда за границу или вносили данные в информационную систему "Путь". Среди самых популярных вариантов – переходы через границу лесными тропинками, лодкой, в гидрокостюме через реку, в багажнике авто или переодетыми в женскую одежду.

"Клиентов" для таких услуг находили через знакомых или закрытых телеграм-каналах. Стоимость этих услуг составляла от 5 до 22 тысяч долларов в зависимости от выбранного способа. Полученные средства фигуранты легализовали через покупки недвижимости, автомобилей или переводили в оффшоры.

Во время обысков правоохранители изъяли списки лиц, нелегально пересекших границу в 2024 году, фальшивые документы, печати госучреждений, оружие, черновую бухгалтерию и наличные деньги в разной валюте.

Полиция сообщила о подозрении 60 лицам за незаконную переправку мужчин через границу. Среди них есть как исполнители, так и организаторы, включая чиновников госучреждений.

Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрещением занимать определенные должности.

Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к организации нелегальных схем выезда из страны во время войны.

Напомним, правоохранители проводили масштабные отработки по всей Украине по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу в пятницу, 10 января.