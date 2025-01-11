00:24  11 января
Снимали порноконтент, развращали дочерей и насиловали одну из них: на Киевщине суд вынес приговор супругам
01:10  11 января
На Прикарпатье поезд насмерть сбил мужчину
06:02  11 января
В Одессе судили дельцов за продажу поддельных гаджетов Apple
UA | RU
UA | RU
11 января 2025, 12:15

Перекрытие каналов нелегального побега за границу: 600 обысков по Украине, объявлены более 60 подозрений

11 января 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За сутки правоохранители ликвидировали почти 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах страны

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Среди подозреваемых – руководители медицинских учреждений разного уровня, должностные лица ТЦК, МСЭК, ВВК, а также гражданские. Они организовывали схемы для военнообязанных, позволявшие нелегально пересекать границу. Например, выдавали фиктивные справки ВВК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, готовили поддельные документы для выезда за границу или вносили данные в информационную систему "Путь". Среди самых популярных вариантов – переходы через границу лесными тропинками, лодкой, в гидрокостюме через реку, в багажнике авто или переодетыми в женскую одежду.

"Клиентов" для таких услуг находили через знакомых или закрытых телеграм-каналах. Стоимость этих услуг составляла от 5 до 22 тысяч долларов в зависимости от выбранного способа. Полученные средства фигуранты легализовали через покупки недвижимости, автомобилей или переводили в оффшоры.

Во время обысков правоохранители изъяли списки лиц, нелегально пересекших границу в 2024 году, фальшивые документы, печати госучреждений, оружие, черновую бухгалтерию и наличные деньги в разной валюте.

Полиция сообщила о подозрении 60 лицам за незаконную переправку мужчин через границу. Среди них есть как исполнители, так и организаторы, включая чиновников госучреждений.

Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества и запрещением занимать определенные должности.

Первый этап спецоперации завершен, досудебное расследование продолжается. Полиция продолжает устанавливать других лиц, причастных к организации нелегальных схем выезда из страны во время войны.

Напомним, правоохранители проводили масштабные отработки по всей Украине по перекрытию незаконных каналов вывоза военнообязанных мужчин за границу в пятницу, 10 января.

обыски Нацполиция Пункты пропуска Шлях выезд за границу побег от мобилизации побег за границу
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
Трамп, Путин и четыре фактора для завершения войны: реальность или фантазия?
11 января 2025, 13:49
В Черкасской обломки российских беспилотников повредили дома
11 января 2025, 13:20
Очередная атака на Украину: ПВО сбила 47 российских дронов, еще 27 локационно потеряны
11 января 2025, 12:47
На Днепропетровщине силы ПВО сбили 7 дронов: повреждены дома, есть пострадавшие
11 января 2025, 11:49
Из-за атаки дронов в Кировоградской области повреждены дома и электросети
11 января 2025, 11:17
В полиции показали последствия атаки россиян на Киевщину: повреждены дома
11 января 2025, 10:50
Последствия вражеской атаки "шахедами" на Запорожье: есть повреждения и раненные
11 января 2025, 10:21
На Буковине двух руководителей благотворительных организаций судили за продажу гуманитарной помощи
11 января 2025, 09:14
В Одессе судили дельцов за продажу поддельных гаджетов Apple
11 января 2025, 06:02
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
В Киеве все будет "Благоустрий"
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »