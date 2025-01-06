На украинской границе задержали гражданина Польши, который вез экзотических птиц и лемуров

фото: t.me/DPSUkr

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В частности, как отмечается в сообщении, на границе остановили микроавтобус, по которому гражданин Польши незаконно перевозил экзотических лемуров и птиц. Разрешительных документов на перевозку животных у мужчины не было.

Чтобы избежать ответственности за нарушение таможенных правил, мужчина предлагал пограничнику взятку в размере 1900 долларов и 100 евро.

Однако, как отмечают в пограничном ведомстве, военнослужащий отказался от предложения. Информацию об инциденте пограничники передали Национальной полиции.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Лужанка – Берегшурань" на границе с Венгрией закарпатские таможенники предотвратили незаконный ввоз в Украину 162 смартфонов бренда Apple.