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29 декабря 2024, 15:41

На Закарпатье задержали переправителей через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе

29 декабря 2024, 15:41
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фото: полиция
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На Закарпатье задержаны пять подозреваемых в переправке военнообязанных через границу. Известно, что два их "клиента" погибли при попытке нелегального пересечения границы

Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, организовали схему 27-летний житель Хустского района и 35-летний житель Ивано-Франковской области. К этому мужчины привлекли трех исполнителей - 34-летнего жителя Тячевского района, 28 и 29-летних жителей Хустского района.

"Маршрут незаконной переправки подозреваемые проложили через Тису, однако своих клиентов убеждали, что пересечение границы будет происходить по суше", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в полиции, о существующей угрозе жизни во время побега военнообязанным не сообщали. За свои услуги злоумышленники требовали от 7 до 10 тысяч долларов с человека.

"Такой схемой мужчины переправили по меньшей мере 7 граждан Украины, двое из которых погибли, еще один — пропал без вести", — говорится в полиции.

Все причастные к схеме задержаны 26 декабря. По их местам жительства провели обыски. Мужчинам сообщили о подозрении, что они находятся под стражей. Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщил ранее пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко, больше всего попыток нелегального пересечения границы с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано на участках с Румынией и Молдовой.

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