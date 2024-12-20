21:51  19 декабря
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2024, 02:24

Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины

20 декабря 2024, 02:24
Читайте також українською мовою
фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области во время несения службы двое сотрудников Госпогранслужбы перешли на территорию соседней страны и не вернулись. Наказание за это понес инспектор, который должен был контролировать работу мужчин

Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 сентября. Беглецы, патрулировавшие тогда границу, — жители Сумской области.

Инспектор Госпогранслужбы должен был контролировать выход на связь пограничного патруля каждые 30 минут. Однако он пропустил время контроля, а двое пограничников воспользовались этим и перешли государственный рубеж.

Инспектор, числящийся обвиняемым по этому делу, на суд не явился. Мужчина рассказал в письме к суду, что в ночь, когда сбежали пограничники, он не смог вовремя выйти на связь с коллегами из-за большой нагрузки. Он также заверил, что физически предотвратить их бегство у него не было возможности, ведь на тот момент он находился в подразделении.

Дежурный инспектор свою вину не признал. При этом суд в своем постановлении подчеркнул, что инспектор сделал запись о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, тогда как на самом деле связи не было.

Суд признал инспектора виновным в халатном отношении к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника.

пограничники граница Закарпатье выезд за границу
Заметили с помощью дрона: возле границы с Румынией поймали троих мужчин
19 декабря 2024, 12:26
В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина
18 декабря 2024, 14:05
На Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника
17 декабря 2024, 18:29
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Россияне ударили баллистикой по жилому дому в Кривом Роге: пострадали 5 горожан
20 декабря 2024, 03:00
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
20 декабря 2024, 01:30
Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали ребенка и мужчину
20 декабря 2024, 00:55
В Черновцах жестоко избили подростка в общежитии колледжа
20 декабря 2024, 00:19
Лысак показал, как на Днепропетровщине строятся фортификации
19 декабря 2024, 23:34
В Киеве разоблачили нотариуса и его помощников, подделавших 2000 официальных документов
19 декабря 2024, 22:19
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
19 декабря 2024, 21:51
В Житомире журналистов не пускали на суд по резонансному делу: полиция отреагировала
19 декабря 2024, 21:16
Зеленский обозвал Путина нецензурным словом после его новых угроз "Орешником"
19 декабря 2024, 20:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »