Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины

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В Закарпатской области во время несения службы двое сотрудников Госпогранслужбы перешли на территорию соседней страны и не вернулись. Наказание за это понес инспектор, который должен был контролировать работу мужчин

Об этом говорится в решении суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 27 сентября. Беглецы, патрулировавшие тогда границу, — жители Сумской области.

Инспектор Госпогранслужбы должен был контролировать выход на связь пограничного патруля каждые 30 минут. Однако он пропустил время контроля, а двое пограничников воспользовались этим и перешли государственный рубеж.

Инспектор, числящийся обвиняемым по этому делу, на суд не явился. Мужчина рассказал в письме к суду, что в ночь, когда сбежали пограничники, он не смог вовремя выйти на связь с коллегами из-за большой нагрузки. Он также заверил, что физически предотвратить их бегство у него не было возможности, ведь на тот момент он находился в подразделении.

Дежурный инспектор свою вину не признал. При этом суд в своем постановлении подчеркнул, что инспектор сделал запись о связи с патрулем в рабочей тетради пограничного наряда, тогда как на самом деле связи не было.

Суд признал инспектора виновным в халатном отношении к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали 18-летнего переправщика уклонистов, пытавшегося завербовать пограничника.