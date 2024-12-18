В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело киевлянина

фото: ГПСУ

Вчера, 17 декабря, румынские пограничники проинформировали военнослужащих отдела "Тячев" Мукачевского отряда, что обнаружили в Тисе тело утопленника

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины с Киевщины", – говорится в сообщении.

Тело погибшего находилось в реке примерно в пяти метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

В ГПСУ предположили, что киевлянин, воспользовавшись нелегальным и опасным маршрутом пересечения госграницы, стал жертвой переправителей.

Отмечается, что в этом месяце из Тисы достали уже второго утопленника.

Напомним, в конце ноября в Тисе обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Ранее в Тисе на границе с Венгрией утонул 23-летний парень.