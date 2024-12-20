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20 грудня 2024, 02:24

Двоє прикордонників на Закарпатті під час патрулювання втекли з України

20 грудня 2024, 02:24
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фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
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У Закарпатській області під час несення служби двоє співробітників Держприкордонслужби перейшли на територію сусідньої країни й не повернулись. Покарання за це поніс інспектор, який мав контролювати роботу чоловіків

Про це йдеться у рішенні суду, передає RegioNews.

Інцидент трапився 27 вересня. Втікачі, які тоді патрулювали кордон, — мешканці Сумської області.

Інспектор Держприкордонслужби мав контролювати вихід на зв'язок прикордонного патруля кожні 30 хвилин. Однак він пропустив час контролю, а двоє прикордонників скористалися цим та перейшли державний рубіж.

Інспектор, який значиться обвинувачуваним у цій справі, на суд не з'явився. Чоловік розповів у листі до суду, що у ніч, коли втекли прикордонники, він не зміг вчасно вийти на зв'язок з колегами через велике навантаження. Він також запевнив, що фізично запобігти їхній втечі в нього не було можливості, адже на цей момент він перебував у підрозділі.

Черговий інспектор свою провину не визнав. При цьому суд у своїй постанові наголосив, що інспектор зробив запис про зв'язок із патрулем у робочому зошиті прикордонного наряду, тоді як насправді зв'язку не було.

Суд визнав інспектора винним у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф розміром 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника.

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