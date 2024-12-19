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19 декабря 2024, 12:26

Заметили с помощью дрона: возле границы с Румынией поймали троих мужчин

19 декабря 2024, 12:26
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фото: ГПСУ
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Пограничники во время патрулирования госграницы обнаружили дорожки следов, ведущих в сторону соседней Румынии

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Охранники границы с помощью дрона быстро увидели троих мужчин и вычислили расстояние до них. Через несколько минут нарушителей задержали.

Задержанные – жители Черниговской и Кировоградской областей, которые собирались незаконно пересечь границу с помощью онлайн-карты.

Относительно нарушителей составили админпротоколы.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили очередную схему незаконной переправки мужчин через границу.

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