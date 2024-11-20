На Закарпатье судили мужчину, который уклонился от мобилизации из-за грибка на ногах

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Суд на Закарпатье признал виновным местного жителя в уклонении от мобилизации. Обвиняемый пояснил, что не явился в воинскую часть из-за грибка на ногах

Соответствующий приговор вынес Тячевский районный суд 11 ноября, передает RegioNews.

Обвиняемый 13 июня 2022 прошел ВВК и был признан пригодным к военной службе. Он получил распоряжение на 27 июня явиться в воинскую часть, однако в указанное время у части не явился.

В суде закарпатец частично признал вину и объяснил, что на пути к месту службы во Львовской области у него разболелись ноги и ВВК направила его на дообследование в Закарпатский областной кожно-венерический диспансер. Туда он тоже не поехал из-за отсутствия денег.

Председатель ВВК подтвердила, что во время повторного осмотра мужчина жаловался на грибок ногтей на ногах и отметила, что выявленная болезнь лечится от 10 дней до месяца. Также чиновница сказала, что если бы обвиняемый сказал о грибке во время первого прохождения ВВК, ему бы не предоставили вывод о пригодности к службе в армии.

Судья исследовал материалы дела и признал закарпатца виновным в уклонении от мобилизации. Суд назначил ему 5 лет заключения, однако заменил на 3 года условного наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что Хмельницкий горрайонный суд признал невиновным и оправдал безработного в уклонении от мобилизации. Мужчина получил повестку с ошибками, так что суд не увидел в его действиях состава уголовного правонарушения.