На Закарпатті судили чоловіка, який ухилився від мобілізації через грибок на ногах

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Суд на Закарпатті визнав винним місцевого мешканця в ухиленні від мобілізації. Обвинувачений пояснив, що не з’явився у військову частину через грибок на ногах

Відповідний вирок виніс Тячівський районний суд 11 листопада, передає RegioNews.

Обвинувачуваний 13 червня 2022 року пройшов ВЛК та був визнаний придатним до військової служби. Він отримав розпорядження на 27 червня з’явитися до військової частини, однак у вказаний час у частині не з'явився.

У суді закарпатець частково визнав вину та пояснив, що по дорозі до місця служби у Львівській області у нього розболілися ноги і ВЛК направила його на дообстеження в Закарпатський обласний шкірно-венеричний диспансер. Туди він теж не поїхав через відсутність грошей.

Голова ВЛК підтвердила, що під час повторного огляду чоловік скаржився на грибок нігтів на ногах і зазначила, що виявлена хвороба лікується від 10 днів до місяця. Також посадовиця сказала, що якби обвинувачений сказав про грибок під час першого проходження ВЛК, йому б не надали висновок про придатність до служби у війську.

Суддя дослідив матеріали справи та визнав закарпатця винним в ухиленні від мобілізації. Суд призначив йому 5 років ув’язнення, однак замінив на 3 роки умовного покарання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Хмельницький міськрайонний суд визнав невинним та виправдав безробітного в ухиленні від мобілізації. Чоловік отримав повістку з помилками, тож суд не побачив у його діях складу кримінального правопорушення.