Инвалидность за 12 тыс. долларов: в Киевской области правоохранители задержали двух врачей
Полицейские Киевской области сообщили о подозрении двум врачам. По данным следствия, они в обмен на взятки способствовали оформлению фиктивной инвалидности мужчинам мобилизационного возраста. Им грозит до пяти лет тюрьмы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.
Подозреваемые - заведующая центром неврологии и нейрохирургии и врач-травматолог одной из больниц Киевщины. Как рассказали в полиции, летом этого года двое медиков предложили военнообязанному внести недостоверные сведения в медицинское заключение, что давало ему возможность получить группу инвалидности. За свои услуги медработники требовали 12 тысяч долларов.
Медиков задержали правоохранители. В них провели обыски, в ходе которых изъяли деньги, мобильные телефоны и документы по фиктивному лечению гражданина.
Фигурантам сообщили о подозрении по факту предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Черкассах 38-летнего мужчину на заработке на уклонистах.