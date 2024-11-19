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Полицейские Киевской области сообщили о подозрении двум врачам. По данным следствия, они в обмен на взятки способствовали оформлению фиктивной инвалидности мужчинам мобилизационного возраста. Им грозит до пяти лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Подозреваемые - заведующая центром неврологии и нейрохирургии и врач-травматолог одной из больниц Киевщины. Как рассказали в полиции, летом этого года двое медиков предложили военнообязанному внести недостоверные сведения в медицинское заключение, что давало ему возможность получить группу инвалидности. За свои услуги медработники требовали 12 тысяч долларов.

Медиков задержали правоохранители. В них провели обыски, в ходе которых изъяли деньги, мобильные телефоны и документы по фиктивному лечению гражданина.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту предложения оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Черкассах 38-летнего мужчину на заработке на уклонистах.