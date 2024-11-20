На Буковине пограничники с помощью дрона поймали мужчин, направлявшихся в Румынию
Минувшей ночью в Черновицкой области пограничники с помощью дрона задержали нарушителей границы
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Пограничники обнаружили движение двух человек в направлении украино-румынской границы. В указанный оператором беспилотника район сразу выехала группа реагирования.
"Через несколько минут, под надзором с воздуха, беглецы – жители Винницкой области, были задержаны. Они признались, что планировали под покровом ночи незаконно пересечь границу и попасть в Румынию", – рассказали в ГПСУ.
На нарушителей составили админпротоколы.
Напомним, ранее сообщалось, что двое киевлян заблудились в Карпатах и чуть не замерзли насмерть, пытаясь незаконно пересечь границу.
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