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Хмельницкий горрайонный суд признал невиновным и оправдал безработного в уклонении от мобилизации. Мужчина получил повестку с ошибками, поэтому суд не увидел в его действиях состава уголовного правонарушения

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра, передает RegioNews.

По материалам дела, обвиняемый прошел ВВК в ноябре 2022 года и был признан годным к службе в десантно-штурмовых войсках. В тот же день сотрудники ТЦК выписали мужчине "боевую" повестку, однако мужчина в определенное время не прибыл в место сбора.

В суде мужчина объяснил, что не собирался уклоняться от мобилизации. Он напомнил, что добровольно прибыл в ТЦК без повестки и прошел ВВК. Однако на следующий день, когда он собирал вещи, ему позвонили из ТЦК и сообщили, что неправильно указали фамилию обвиняемого в "боевой" повестке и попросили приехать для исправления ошибки и получения новой повестки. Однако мужчина отказался, он объяснил, что занимается покупкой вещей, необходимых для отправки на службу.

Обвиняемый объяснил свой отказ ехать в пункт сбора за ошибочной повесткой таким образом: если бы с ним что-то случилось во время службы, его даже не смогли бы разыскать родственники, поскольку указана неправильная фамилия.

Сотрудники ТЦК в суде подтвердили, что выписали повестку с ошибкой и пытались ее исправить.

Отдельно суд пришел к выводам, что орган досудебного расследования не исследовал и не собирал доказательства уважительности и причины не прибытия в ТЦК обвиняемого. Также следователи не учли тот факт, что форма повестки не отвечает требованиям законодательства.

Суд постановил отсутствие в действиях обвиняемого прямого умысла на уклонение от призыва во время мобилизации.

Напомним, ранее в Черниговской области мужчина с психическими расстройствами получил тюремный срок за уклонение от мобилизации.