В Днепре задержали агента-"химика", который готовил поджоги авто военных

фото: СБУ

Правоохранители задержали в Днепре агента ФСБ, корректировавшего удары россиян и готовившего поджоги военных авто в регионе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Первоначально основной задачей фигуранта было установление координат подразделений ВСУ в Днепропетровской области, а также фиксация последствий российских обстрелов Днепра.

Через некоторое время куратор из ФСБ поставил злоумышленнику новую задачу: осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов Укрзализныци.

По инструкции оккупантов фигурант собственноручно сделал зажигательное устройство на основе легковоспламеняющихся смесей, детонатора и модуля дистанционного управления. В определенное время агент должен был заложить готовое устройство под военное авто ВСУ и в отдаленном режиме привести в действие.

Перед совершением теракта фигурант "проверил" устройство у железнодорожного пути, о чем проинформировал своего российского куратора.

В случае успешного уничтожения потенциальной цели агент получил "заказ" ФСБ по дальнейшему уничтожению военного транспорта и релейных шкафов.

Киберспециалисты СБУ заблаговременно разоблачили вражеского приспешника, задокументировали его преступления и задержали.

Вражеским агентом оказался 48-летний слесарь местного предприятия, обладавший практическими знаниями в области химии. В поле зрения российской спецслужбы он попал в качестве активного пользователя российских Телеграм-каналов, где оставлял комментарии в поддержку войны РФ против Украины.

Во время обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным.

Фигуранту сообщили о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове будут судить местную жительницу, которая корректировала удары армии РФ и передавала данные о расположении личного состава и вооружении украинских военных.