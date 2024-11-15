Бывший военный устроил стрельбу возле ТЦК на Закарпатье, — СМИ

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Днем, 14 ноября, мужчина открыл стрельбу из пистолета в воздух и попытался проникнуть в здание Хустского районного ТЦК и СП в Закарпатье. Злоумышленника задержала полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Как рассказала изданию пресс-секретарь Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан, мужчина произвел несколько выстрелов в воздух из шумового пистолета. Правоохранители задержали его на месте происшествия.

В результате стрельбы никто не пострадал, а стрелка привлекли к админответственности.

В то же время издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что задержанный — бывший военный, уволившийся из ВСУ по состоянию здоровья.

Собеседник издания отметил, что мужчину разозлил тот факт, что его не хотят мобилизовать.

За совершенное мужчине грозит штраф, общественные или исправительные работы или арест на 15 суток.

Напомним, в августе этого года в Луцке задержан мужчина, который стрелял из ружья в военных возле здания ТЦК.

Впоследствии 40-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении по факту покушения на убийство военнослужащего.