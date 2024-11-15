Жительница Закарпатья спрятала в автомобиле 225 пачек контрабандных сигарет
На Закарпатье военнослужащие Чопского отряда разоблачили женщину, которая пыталась вне контроля перевезти через границу партию контрабандных табачных изделий
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Злоумышленницей оказалась 43-летняя жительница Закарпатья. Она направлялась в Словакию через пункт пропуска "Малый Березный". Женщина уверяла, что едет к мужу, который сейчас проживает за границей.
Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в машине четыре тайника. Отсеки были обустроены в полу и под передними арками легковушки.
"В результате осмотра пограничный наряд достал из тайников 225 пачек табачных изделий. Их вместе с транспортным средством Renault 2011 года выпуска изъяли сотрудники таможни. Общая сумма контрабандного курева и автомобиля достигает 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине на границе с Румынией в авто иностранца обнаружили тайник с сигаретами.