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15 ноября 2024, 05:00

Жительница Закарпатья спрятала в автомобиле 225 пачек контрабандных сигарет

15 ноября 2024, 05:00
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фото: ГПСУ
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На Закарпатье военнослужащие Чопского отряда разоблачили женщину, которая пыталась вне контроля перевезти через границу партию контрабандных табачных изделий

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Злоумышленницей оказалась 43-летняя жительница Закарпатья. Она направлялась в Словакию через пункт пропуска "Малый Березный". Женщина уверяла, что едет к мужу, который сейчас проживает за границей.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили в машине четыре тайника. Отсеки были обустроены в полу и под передними арками легковушки.

"В результате осмотра пограничный наряд достал из тайников 225 пачек табачных изделий. Их вместе с транспортным средством Renault 2011 года выпуска изъяли сотрудники таможни. Общая сумма контрабандного курева и автомобиля достигает 250 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине на границе с Румынией в авто иностранца обнаружили тайник с сигаретами.

пограничники контрабанда Закарпатье авто сигареты тайник
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