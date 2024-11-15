фото: ГПСУ

Житель села Белки Хустского района собирался за 5500 долларов вне пунктов пропуска переправить в Венгрию военнообязанного мужчину

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Полицейские 13 ноября остановили на окраине села Астей авто, которым 18-летний парень осуществлял подвоз своего клиента к границе.

В ходе осмотра у юноши изъяли полученные им средства. Также правоохранители изъяли и автомобиль, и обнаруженные мобильные телефоны.

Переправителю объявили подозрение. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Винницкой области пограничники задержали двух мужчин, которые хотели переплыть Днестрна надувных матрасах.