На Закарпатье 18-летний юноша планировал "подработать" на переправке мужчины в Венгрию
Житель села Белки Хустского района собирался за 5500 долларов вне пунктов пропуска переправить в Венгрию военнообязанного мужчину
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Полицейские 13 ноября остановили на окраине села Астей авто, которым 18-летний парень осуществлял подвоз своего клиента к границе.
В ходе осмотра у юноши изъяли полученные им средства. Также правоохранители изъяли и автомобиль, и обнаруженные мобильные телефоны.
Переправителю объявили подозрение. Ему грозит до 9 лет тюрьмы.
Напомним, ранее в Винницкой области пограничники задержали двух мужчин, которые хотели переплыть Днестрна надувных матрасах.
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