Групповое изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: защита обвиняемых требует закрытия дела

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Адвокаты подростков, обвиненных в групповом насилии над 14-летней девушкой, сорвали судебные прения и завершение рассмотрения дела, которое должно было состояться 4 октября

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь”, передает RegioNews.

Адвокаты подали ходатайство о прекращении уголовного производства, объясняя это тем, что потерпевшая не посещает заседание, а значит будто бы не поддерживает обвинение.

Представители потерпевшей и адвокаты юридической компании "Миллер" Наталья Баранова и Илья Воробьев рассказали, что суд разрешил девушке не присутствовать на каждом заседании во избежание повторной травматизации. Адвокаты считают, что поведение защитников обвиняемых является проявлением крайнего цинизма.

Юристы отмечают, что в делах о сексуальном насилии такая практика целесообразна и правильна, поскольку присутствие на заседании заставляет потерпевшую снова переживать те ужасные события. По их мнению, ходатайство о закрытии производства не имеет веских оснований и его следовало отклонить сразу. Они выразили надежду, что суд примет справедливое решение и не будет подыгрывать тактикам затягивания дела.

4 октября должны были состояться судебные прения – заключительный этап процесса, где каждая из сторон выступает со своей позицией по обвинению и возможным наказаниям. Однако заседание отложили, поскольку суд отправился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о закрытии дела, решение по которому ожидается в понедельник, 7 октября, в 10 часов.

Сторона потерпевшей и прокуроры будут настаивать на реальном лишении свободы для обвиняемых. Адвокаты потерпевшей будут просить суд признать подсудимых виновными по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за изнасилование несовершеннолетней группой лиц. Они также добавили, что не видят оснований для условного срока, поскольку обвиняемые не признают свою вину и не проявляют искреннего раскаяния.

Напомним, в августе 2021 года в Мукачевском районе на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Парни сняли это видео и распространили ученикам школы.

Суд назначил им испытательный срок в два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал резонансный скандал в Закарпатье, где изнасиловали 14-летнюю школьницу.

Прокуратура оспорила судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье