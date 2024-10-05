12:09  05 октября
В Полтавской области в пожаре погибла семья с двумя малыми детьми
11:29  05 октября
Косметолога из Харькова подозревают в убийстве клиентки
13:12  05 октября
В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час
UA | RU
UA | RU
05 октября 2024, 12:47

Групповое изнасилование 14-летней девочки в Закарпатье: защита обвиняемых требует закрытия дела

05 октября 2024, 12:47
Читайте також українською мовою
фото: pixabay.com
Читайте також
українською мовою

Адвокаты подростков, обвиненных в групповом насилии над 14-летней девушкой, сорвали судебные прения и завершение рассмотрения дела, которое должно было состояться 4 октября

Об этом пишет "Украинская правда. Жизнь”, передает RegioNews.

Адвокаты подали ходатайство о прекращении уголовного производства, объясняя это тем, что потерпевшая не посещает заседание, а значит будто бы не поддерживает обвинение.

Представители потерпевшей и адвокаты юридической компании "Миллер" Наталья Баранова и Илья Воробьев рассказали, что суд разрешил девушке не присутствовать на каждом заседании во избежание повторной травматизации. Адвокаты считают, что поведение защитников обвиняемых является проявлением крайнего цинизма.

Юристы отмечают, что в делах о сексуальном насилии такая практика целесообразна и правильна, поскольку присутствие на заседании заставляет потерпевшую снова переживать те ужасные события. По их мнению, ходатайство о закрытии производства не имеет веских оснований и его следовало отклонить сразу. Они выразили надежду, что суд примет справедливое решение и не будет подыгрывать тактикам затягивания дела.

4 октября должны были состояться судебные прения – заключительный этап процесса, где каждая из сторон выступает со своей позицией по обвинению и возможным наказаниям. Однако заседание отложили, поскольку суд отправился в совещательную комнату для рассмотрения ходатайства о закрытии дела, решение по которому ожидается в понедельник, 7 октября, в 10 часов.

Сторона потерпевшей и прокуроры будут настаивать на реальном лишении свободы для обвиняемых. Адвокаты потерпевшей будут просить суд признать подсудимых виновными по части 3 статьи 152 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за изнасилование несовершеннолетней группой лиц. Они также добавили, что не видят оснований для условного срока, поскольку обвиняемые не признают свою вину и не проявляют искреннего раскаяния.

Напомним, в августе 2021 года в Мукачевском районе на Закарпатье трое подростков изнасиловали 14-летнюю девушку. Парни сняли это видео и распространили ученикам школы.

Суд назначил им испытательный срок в два года. Подросткам не инкриминировали статью 152 Уголовного кодекса (изнасилование), которая предусматривает более суровое наказание. Суд аргументировал такое решение смягчающими обстоятельствами: отсутствием судимости, хорошими характеристиками и частичным возмещением потерпевшей.

После скандала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал резонансный скандал в Закарпатье, где изнасиловали 14-летнюю школьницу.

Прокуратура оспорила судебный приговор по сексуальному насилию над несовершеннолетней девушкой в Закарпатье

суд Закарпатье изнасилование несовершеннолетняя
На Закарпатье в кукурузном поле пограничники поймали группу уклонистов
04 октября 2024, 16:13
Воспитывала на привязи: жительницу Буковины будут судить за пытки сына
04 октября 2024, 00:12
На Закарпатье двое уклонистов несколько суток бродили по горам и едва не замерзли насмерть
02 октября 2024, 05:00
Все новости »
04 октября 2024
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
В течение сентября россияне ежесуточно запускали в сторону Украины свои боевые дроны. Это своеобразный антирекорд для нашей страны, ведь до сих пор таких масштабных ежедневных атак не было раньше с на...
03 октября 2024
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Октябрь принесет много изменений в жизнь украинцев. Почему не следует забыть подать документы на получение субсидии для нуждающихся, а также, кто может рассчитывать на оплату за электроэнергию почти в...
27 сентября 2024
Рынок вакансий в Украине: что нужно уметь для зарплаты 20-30 тыс. грн и где платят по 60 тыс. грн
На днях Минфин опубликовал данные о размере заработной платы среди чиновников различных государственных ведомств. К примеру, средняя зарплата работников Нацкомиссии по госрегулированию сферы энергетик...
20 сентября 2024
План победы от Зеленского: принесет ли он мир в 2025 году?
Президент Владимир Зеленский заявил, что у него уже есть готовый план победы в войне с Россией. На следующей неделе он его представит Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу, а также двум кандидатам...
На Буковине священник УПЦ МП заблокировал дорогу сотрудниками ТЦК: военные прокомментировали
05 октября 2024, 18:25
В Киеве мужчина задушил свою подругу и угнал ее автомобиль
05 октября 2024, 17:51
Стало известно еще об одном случае казни россиянами пленных украинских военных
05 октября 2024, 17:16
Руководительницу МСЭК, у которой нашли почти 6 млн долларов, задержали и объявили ей подозрение
05 октября 2024, 16:41
В 123 бригаде терробороны подтвердили смерть комбата Игоря Гриба
05 октября 2024, 16:20
СБУ проводит проверки в Сумах: что нужно знать горожанам
05 октября 2024, 15:21
Россияне пытаются спрятать технику и военных в Мариуполе в "безопасные места"
05 октября 2024, 14:46
В Донецкой области был сбит российский самолет
05 октября 2024, 14:16
Залужный высказал свою позицию по мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет
05 октября 2024, 13:36
В Константиновке Донецкой области вводят 20-часовой комендантский час
05 октября 2024, 13:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Ежедневные атаки "шахедов": новая тактика россиян или экономия ракет?
Как изменится жизнь украинцев в октябре: "письма счастья" от ТЦК, сниженный тариф за свет и кэшбек за отечественные товары
Все публикации »
Юрий Касьянов
Александр Карпюк (Серж Марко)
Иван Столярчук
Все блоги »