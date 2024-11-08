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Правоохранители объявили подозрение двум фигурантам из Мукачево, которые за 10 тысяч долларов организовывали для военнообязанных беспрепятственное пересечение линии границы с Венгрией

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Организовала незаконный бизнес 52-летняя женщина, ее сообщником был 42-летний товарищ.

За 10 тысяч долларов с одного человека переправщики на собственном авто доставляли мужчин из соседней Львовской области на Закарпатье, где поселяли их в гостиничном комплексе на территории Мукачевского района. Далее клиентов ожидал детальный инструктаж по поведению при проезде блокпостов, а также для маскировки их переодевали в камуфляжную форму. Таким образом, они добирались пограничного села Косонь в Береговском районе, где в дальнейшем и пересекали линию границы Украины с Венгрией.

Во время одного из таких трансферов правоохранители задержали дельцов вместе с клиентами.

Обоим причастным к организации канала сообщили о подозрении. Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше уклонистов.