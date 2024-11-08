В Полтаве преподавателя вокала подозревают в изнасиловании 13-летнего мальчика

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Правоохранители сообщили о подозрении в изнасиловании малолетнего ребенка преподавателю вокала из Полтавы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Полтавскую областную прокуратуру.

Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под арестом без права внесения залога.

Как отмечают в прокуратуре, житель Полтавы занимался репетиторством по месту жительства. Во время одного из частных уроков в сентябре этого года он изнасиловал 13-летнего мальчика.

Напомним, ранее правоохранители начали расследование после получения сообщения, что работники специального учебно-воспитательного учреждения в Тернопольской области совершают насилие в отношении несовершеннолетних.