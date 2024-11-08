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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора двух АЗС в Буковине по факту сбыта фальсифицированного горючего

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

С апреля по октябрь 2024 года предприниматель реализовывал через подконтрольные ему АЗС некачественные бензин и дизельное топливо.

Во время обысков правоохранители изъяли 3,6 тонны дизтоплива и более 4,5 тонны бензина.

Напомним, по результатам экспертизы, топливо, реализовавшееся на этих заправках, не отвечало требованиям государственных стандартов.