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08 ноября 2024, 06:15

Продажа некачественного топлива на АЗС: на Буковине будут судить предпринимателя

08 ноября 2024, 06:15
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фото: прокуратура
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В суд направлен обвинительный акт в отношении директора двух АЗС в Буковине по факту сбыта фальсифицированного горючего

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

С апреля по октябрь 2024 года предприниматель реализовывал через подконтрольные ему АЗС некачественные бензин и дизельное топливо.

Во время обысков правоохранители изъяли 3,6 тонны дизтоплива и более 4,5 тонны бензина.

Напомним, по результатам экспертизы, топливо, реализовавшееся на этих заправках, не отвечало требованиям государственных стандартов.

Буковина АЗС топливо суд фальсификат
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