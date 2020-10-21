Завтра на Закарпатье возобновит работу КПП "Косино"

О восстановлении пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинских пограничников сообщили венгерские коллеги

О восстановлении пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинских пограничников сообщили венгерские коллеги

Фото: Госпогранслужба Украины

Завтра, 22 октября 2020 года, с 8.00 по киевскому времени будет восстановлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска «Косино - Барабаш».

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 - километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Напомним, что украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновил работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".