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21 октября 2020, 18:34 1

В Киеве под Офисом Зеленского хотел самосжечься мужчина

21 октября 2020, 18:34 1
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Его действиям помешала полиция
Его действиям помешала полиция
Фото из открытых источников
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В Киеве под Офисом президента Украины мужчина пытался сжечь себя, однако правоохранители помешали его действиям.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.

На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и воспрепятствовали его действиям".

Также в пресс-службе отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.

"Квалификацию события дадут позже..." — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение.

полиция Офис президента Киев офис Украина
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