В Киеве под Офисом Зеленского хотел самосжечься мужчина
Его действиям помешала полиция
Его действиям помешала полиция
В Киеве под Офисом президента Украины мужчина пытался сжечь себя, однако правоохранители помешали его действиям.
Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.
На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и воспрепятствовали его действиям".
Также в пресс-службе отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.
"Квалификацию события дадут позже..." — сказали в пресс-службе.
Напомним, в Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение.
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