В Киеве под Офисом Зеленского хотел самосжечься мужчина

Его действиям помешала полиция

Его действиям помешала полиция

Фото из открытых источников

В Киеве под Офисом президента Украины мужчина пытался сжечь себя, однако правоохранители помешали его действиям.

Как передает RegioNews со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полицию сообщение о самоподжоге мужчины поступило в 14:48.

На вопрос, пытался ли сегодня человек под Офисом президента сжечь себя, в пресс-службе ответили: "Да, пытался, но вовремя вмешались полицейские и воспрепятствовали его действиям".

Также в пресс-службе отметили, что информация зарегистрирована в Печерском управлении полиции.

"Квалификацию события дадут позже..." — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Запорожье на территории храма женщина совершила самосожжение.