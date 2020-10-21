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21 октября 2020, 17:42 2

Правительство решило оставить "Нафтогаз" в собственности государства: подробности

21 октября 2020, 17:42 2
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Кабмин поручил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" в трехмесячный срок представить на утверждение проект Стратегии компании
Кабмин поручил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" в трехмесячный срок представить на утверждение проект Стратегии компании
Фото из открытых источников
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Кабинет министров утвердил новую политику в собственности НАК "Нафтогаз Украины", которой предусматривается сохранение компании в государственной собственности.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Документ определяет приоритеты, в соответствии с которыми государство владеет компанией; основные направления ее деятельности и показатели эффективности; способ, благодаря которому государство реализует свои права собственности.

Согласно постановлению, цель государственного владения - "сохранение компании в государственной собственности" для обеспечения:

  • безопасности снабжения природного газа потребителям Украины;
  • достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;
  • успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;
  • эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;
  • добыча нефти и природного газа;
  • транспортировка нефти и нефтепродуктов.

Согласно документу, в сфере безопасности поставок природного газа компания обеспечивает безопасные поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:

  • зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на природный газ;
  • высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.

Постановлением поручается:

  • наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" - в трехмесячный срок подать на утверждение Кабинета министров Украины проект Стратегии НАК "Нафтогаз Украины";
  • правлению НАК "Нафтогаз Украины" - подготовить отчет о выполнении ожидаемых результатов деятельности Компании в 2017-2020 годах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпочту".

Кабмин Нафтогаз Украина правительство энергетика
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