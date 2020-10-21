Правительство решило оставить "Нафтогаз" в собственности государства: подробности
Кабинет министров утвердил новую политику в собственности НАК "Нафтогаз Украины", которой предусматривается сохранение компании в государственной собственности.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября 2020 года, информирует RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Документ определяет приоритеты, в соответствии с которыми государство владеет компанией; основные направления ее деятельности и показатели эффективности; способ, благодаря которому государство реализует свои права собственности.
Согласно постановлению, цель государственного владения - "сохранение компании в государственной собственности" для обеспечения:
- безопасности снабжения природного газа потребителям Украины;
- достижения Украиной энергетической независимости, в частности независимости от импорта природного газа;
- успешной трансформации энергетического сектора и завершения реформы рынка природного газа Украины;
- эффективного представления и защиты интересов Украины на внутреннем и международных энергетических рынках, в частности в отношениях с национальными нефтегазовыми компаниями других стран;
- добыча нефти и природного газа;
- транспортировка нефти и нефтепродуктов.
Согласно документу, в сфере безопасности поставок природного газа компания обеспечивает безопасные поставки энергии, в частности природного газа, с учетом таких особенностей, как:
- зависимость населения от государственных субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на природный газ;
- высокий риск неплатежей среди участников рынка природного газа.
Постановлением поручается:
- наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" - в трехмесячный срок подать на утверждение Кабинета министров Украины проект Стратегии НАК "Нафтогаз Украины";
- правлению НАК "Нафтогаз Украины" - подготовить отчет о выполнении ожидаемых результатов деятельности Компании в 2017-2020 годах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут приватизировать "Нафтогаз" и "Укрпочту".