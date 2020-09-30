Одному из кандидатов в мэры Мукачево сожгли магазин

О причинах поджога пока неизвестно

О причинах поджога пока неизвестно

Фото: скрин видео

В городе Мукачево Закарпатской области посреди ночи неизвестные злоумышленники подожгли магазин, который принадлежит кандидату в мэры города от партии «Родное Закарпатье» Андрею Лукачу.

Об этом в соцсети Facebook сообщил cам Андрей Лукач, владелец магазина и кандидат на должность городского головы, пишет RegioNews.

На видео с камер наблюдения, опубликованных Лукачем, четко видно человека, который совершил поджог.

Призываю правоохранителей провести беспристрастное расследование и выяснить все подробности. Это - не первый умышленный поджог супермаркетов сети "Алма", и до сих пор ни один из них не раскрыт", - отметил Лукач.

Далее он напомнил что на прошлой неделе был зарегистрирован кандидатом на должность Мукачевского городского головы.

Связывать ли этот поджог с политической деятельностью? Ответить не готов. Но ни меня, ни мою команду такими методами не запугать. Мы идем на местные выборы, чтобы подобные случаи в Мукачево прекратились, а жители и предприниматели были в безопасности и могли спокойно работать", - резюмировал закарпатский предприниматель.

Підпал магазину "Алма" з камер спостереження Сьогодні, близької 2 години ночі, зловмисники підпалили магазин "Алма" у мікрорайоні Черемшина, у Мукачеві. З відео камер спостереження чітко видно чоловіка, який здійснив підпал. Чи можна говорити про безпеку в місті? Закликаю правоохоронців провести неупереджене розслідування та з’ясувати всі подробиці . Це – не перший навмисний підпал супермаркетів мережі "Алма", і досі жоден з них не розкритий. Минулого тижня мене зареєстрували кандидатом на посаду Мукачівського міського голови. Чи пов’язувати цей підпал з політичною діяльністю? Відповісти не готовий. Але ні мене, ні мою команду такими методами не залякати. Ми йдемо на місцеві вибори, щоб подібні випадки у Мукачеві припинилися, а жителі та підприємці були в безпеці та могли спокійно працювати Опубліковано Андрій Лукач Вівторок, 29 вересня 2020 р.

Напомним, вчера на Черниговщине "Слуга народа" Семинский подрался с владельцем рекламной фирмы из-за поклейки рекламы на билбордах.