В Украине блокировали каналы распространения неправдивой информации из России и "ДНР"

Целью распространения этой информации была дестабилизация ситуации накануне местных выборов

Целью распространения этой информации была дестабилизация ситуации накануне местных выборов

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием «ботоферм» из Российской Федерации и так называемой «ДНР».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интернет" на кануне местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.

Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи.

Сотрудники СБУ установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали за запрещенные российские платежные системы.

Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банки емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

В настоящее время проверяется версия относительно причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой "ДНР" и России.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России.