14:53  30 сентября
"Слуга народа" Николай Галушко подал заявление о выходе из партии
15:13  30 сентября
Украина официально заявила о поддержке территориальной целостности Азербайджана
12:48  30 сентября
Назван вероятный кандидат на пост спикера украинской делегации в ТКГ
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 16:20 5

В Украине блокировали каналы распространения неправдивой информации из России и "ДНР"

30 сентября 2020, 16:20 5
Читайте також українською мовою
Целью распространения этой информации была дестабилизация ситуации накануне местных выборов
Целью распространения этой информации была дестабилизация ситуации накануне местных выборов
Читайте також
українською мовою

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали каналы распространения деструктивной информации с использованием «ботоферм» из Российской Федерации и так называемой «ДНР».

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что телекоммуникационные платформы использовались для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ в интересах РФ и незаконных вооруженных формирований. По замыслу кураторов, массовое распространение неправдивой информации среди украинского сегмента сети "Интернет" на кануне местных выборов должно было дестабилизировать ситуацию в стране.

Для организации противоправной деятельности организаторы схемы использовали сим-карты украинских и российских операторов мобильной связи.

Сотрудники СБУ установили личности всех фигурантов, которые находятся на территории нашей страны. Оплату от заказчиков они получали за запрещенные российские платежные системы.

Во время проведения обысков в Киеве и Донецкой области правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование, в частности, 4 GSM-шлюзы емкостью 32 канала каждый, 4 сим-банки емкостью 128 и 32 канала и 6 VoIP-шлюзов емкостью 32 канала. Также изъято 8 тысяч SIM-карт, черновые записи о регистрации пользователей соцсетей, которые размещали материалы провокационного характера в ущерб информационной безопасности нашего государства.

В настоящее время проверяется версия относительно причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов так называемой "ДНР" и России.

Продолжается досудебное следствие по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве и Запорожье разоблачили масштабную "ботоферму", которую координировали кураторы из России.

Россия СБУ Киев ДНР Донецк ботоферма
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На пост мэра Киева зарегистрировали уже 20 кандидатов
30 сентября 2020, 11:49
ГБР допросит экс-начальника ГУР Минобороны и первого замглавы СБУ по делу "вагнеровцев"
29 сентября 2020, 20:19
В Киеве разоблачили преступную группировку, которая пыталось завладеть жилым комплексом
29 сентября 2020, 18:48
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Мэр Каменского "жалит" конкурентов карманной партией "Бджола"
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Виктор Таран
Все блоги »