Чиновницу Луганской ОГА пытались завербовать представители "МГБ ЛНР"

Женщину "убеждали" угрозами и шантажом

Женщину "убеждали" угрозами и шантажом

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Боевики задержали женщину на КПВВ "Станица Луганская" во время посещения родственников. Для склонения к конфиденциальному сотрудничеству они прибегли к привычным методам убеждения: угрозам жизни и здоровью родных, шантажа.

Представителей "МГБ" интересовала информация о работе администрации, персональные данные руководства и сотрудников, пароли доступа к электронной почте и тому подобное. Они настаивали, чтобы чиновница не только систематически передавала им служебную информацию, но и привлекла к сотрудничеству с ними своего мужа-секретоносителя, сотрудника Нацполиции.

Под давлением женщина подписала соглашение о конфиденциальной сотрудничество. Ей были предоставлены дополнительные инструкции и отработаны каналы конспиративной связи.

После приезда на контролируемую украинской властью территорию сотрудница администрации начала получали электронные письма с угрозами и требованиями выйти на связь.

Контрразведчики СБУ установили, что женщина не планировала совершать никаких действий в ущерб государственной безопасности. Она дала подробные показания относительно обстоятельств своего вербовки и поставленных задач. После тщательной проверки было освобождено от уголовной ответственности.

Напомним, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности граждане, которые не совершали никаких действий во исполнение преступного задания враждебных спецслужб и добровольно сообщили правоохранителям о своей связи с ними и поставленных задачах. Государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Украине блокировали каналы распространения неправдивой информации из России и "ДНР".