Зеленский приехал в Николаевскую область с рабочим визитом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020", - говорится в сообщении.
Известно, что учения проводятся с привлечением определенных органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и с обозначением действий войск.
Это - первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", - добавили в пресс-службе президента.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский снова собрался с визитом в Николаевскую область для ознакомления с ходом военных учений.