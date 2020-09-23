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23 сентября 2020, 10:19 6

Зеленский приехал в Николаевскую область с рабочим визитом

23 сентября 2020, 10:19 6
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Он ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020"
Он ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020"
Фото: Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Николаевскую область.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия-2020", - говорится в сообщении.

Известно, что учения проводятся с привлечением определенных органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и с обозначением действий войск.

Это - первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями", - добавили в пресс-службе президента.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский снова собрался с визитом в Николаевскую область для ознакомления с ходом военных учений.

Владимир Зеленский учения президент Николаев визит
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