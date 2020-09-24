Аэропорт "Ужгород" возобновит свою работу

Соответствующее соглашение подписали Украина и Словакия

Соответствующее соглашение подписали Украина и Словакия

Фото: Европейская правда

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет RegioNews.

Только что вместе с моим словацким коллегой - Министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение", - написал Криклий

Важность данного договора в том, что от наших соседей было необходимо разрешение на использование определенной части воздушного пространства Словакии, поскольку взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе. И сесть на нее без захода на территорию соседнего государства было невозможно. Из-за отсутствия этого разрешения аэропорт простаивал больше года.

Напомним, в Івано-Франківську не вистачає транспорту: місцева влада звернулася до Кабміну