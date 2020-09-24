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24 сентября 2020, 12:03

Аэропорт "Ужгород" возобновит свою работу

24 сентября 2020, 12:03
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Соответствующее соглашение подписали Украина и Словакия
Соответствующее соглашение подписали Украина и Словакия
Фото: Европейская правда
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Украина и Словакия подписали соглашение, которое позволит восстановить полноценную работу аэропорта «Ужгород».

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет RegioNews.

Только что вместе с моим словацким коллегой - Министром транспорта и строительства Словацкой Республики Андреем Долежалом подписали соответствующее двустороннее межправительственное соглашение", - написал Криклий

Важность данного договора в том, что от наших соседей было необходимо разрешение на использование определенной части воздушного пространства Словакии, поскольку взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе. И сесть на нее без захода на территорию соседнего государства было невозможно. Из-за отсутствия этого разрешения аэропорт простаивал больше года.

Напомним, в Івано-Франківську не вистачає транспорту: місцева влада звернулася до Кабміну

Украина Владислав Криклий Ужгород Закарпатье аэропорт Словакия
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