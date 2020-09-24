На Закарпатье СБУ раскрыла схему хищения леса на 3,5 млн грн

Правоохранители установили факты систематического проведения незаконных вырубок

Правоохранители установили факты систематического проведения незаконных вырубок

Фото: Facebook

В двух государственных лесхозах Закарпатья работники СБУ разоблачили нелегальные вырубки ценной древесины на более чем 3,5 миллиона гривен.

Об этом в Facebook сообщает управление СБУ в Закарпатской области, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники Мокрянского и Великоберезнянского государственных лесных хозяйств допустили проведение несанкционированных рубок деревьев ценных пород.

По оценкам экспертов-экологов, противоправная деятельность фигурантов производства нанесла ущерб природоохранному фонду государства на более чем 3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Трем чиновникам Мокрянского государственного лесхоза, в том числе исполняющему обязанности директора, было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

В Великоберезнянском лесхозе служащие приятия способствовали незаконным вырубкам древесины для дальнейшего сбыта государственного леса коммерческим структурам.

Сотрудники СБУ установили факты систематического проведения незаконных рубок и нанесения ущерба государству на почти 500 тысяч гривен. Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности", - добавили в СБУ.

Напомним, на территории лесхоза Ровенской области блокировали незаконную добычу янтаря, правоохранители разоблачили 15 участников преступной группировки.